Туман и ураган усложнят жизнь водителям на трассах Волгоградской области

Общество 16.02.2022 17:26
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16.02.2022 17:26
Ухудшение видимости прогнозируют синоптики на федеральных трассах в Волгоградской области в ночь с 16 на 17 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, видимость будет ограничена 200 метрами. Также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы спецтехники.
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