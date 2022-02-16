Туман и ураган усложнят жизнь водителям на трассах Волгоградской области





Ухудшение видимости прогнозируют синоптики на федеральных трассах в Волгоградской области в ночь с 16 на 17 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, видимость будет ограничена 200 метрами. Также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы спецтехники.



