Волгоградский облздрав заручился поддержкой федеральных медиков в борьбе с пандемией





Чиновники комитета здравоохранения Волгоградской области заручились поддержкой федеральных медицинских организаций на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. В частности, волгоградские медики могут рассчитывать на помощь коллег из федерального научно-клинического центра ФМБА. Об этом сообщил председатель облздрава Анатолий Себелев на заседании оперштаба, состоявшемся накануне днем.

«При ухудшении ситуации в регионе мы проработали возможность привлечения федеральных медицинских организаций. Сегодня получено согласование от клиники ФМБА», – сказал Себелев при докладе губернатору Андрею Бочарову.

По данным облздрава, сейчас в Волгоградской области более 3,5 тысяч заболевших коронавирусом госпитализированы в 21 инфекционный госпиталь. Свободными остаются 22% коек. При этом, отметил Себелев, продолжается развертывание 10 тысяч инфекционных коек в соответствии с поставленной ранее губернатором задачей.