Covid-19

Волгоградский облздрав заручился поддержкой федеральных медиков в борьбе с пандемией

Covid-19 11.02.2022 10:39
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11.02.2022 10:39


Чиновники комитета здравоохранения Волгоградской области заручились поддержкой федеральных медицинских организаций на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. В частности, волгоградские медики могут рассчитывать на помощь коллег из федерального научно-клинического центра ФМБА. Об этом сообщил председатель облздрава Анатолий Себелев на заседании оперштаба, состоявшемся накануне днем.
«При ухудшении ситуации в регионе мы проработали возможность привлечения федеральных медицинских организаций. Сегодня получено согласование от клиники ФМБА», – сказал Себелев при докладе губернатору Андрею Бочарову.
По данным облздрава, сейчас в Волгоградской области более 3,5 тысяч заболевших коронавирусом госпитализированы в 21 инфекционный госпиталь. Свободными остаются 22% коек. При этом, отметил Себелев, продолжается развертывание 10 тысяч инфекционных коек в соответствии с поставленной ранее губернатором задачей.
Напомним, на прошедшем заседании оперативного штаба Андрей Бочаров поставил перед облздравом задачу кадрово укрепить и повысить готовность госпитального звена перед пиком госпитализаций с ковидом. Он отстает от пика нагрузок на амбулаторное звено на 2-3 недели и ожидается в начале марта.

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