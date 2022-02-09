Общество

Жители Волгоградской области написали прокурорам почти 85 тысяч жалоб

Общество 09.02.2022 13:12
0
09.02.2022 13:12


Прокурорам Волгоградской области за 2021 год поступило 84,6 тысячи обращений от жителей, из которых половина была рассмотрена сотрудниками надзорного ведомства. Доводы более чем 8 тысяч жалоб нашли свое подтверждение и потребовали принятия мер прокурорского реагирования. Такие данные, как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прозвучали сегодня на итоговой коллегии прокуратуры Волгоградской области. 

Заседание прошло под председательством прокурора региона Дениса Костенко с участием начальника ГУ Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Константина Сомова. На коллегии присутствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, работники аппарата прокуратуры, а также в формате видеоконференцсвязи - территориальные и специализированные прокуроры.
Коллегией отмечено, что в 2021 году с учетом социально-экономической ситуации и анализа поступающих в органы прокуратуры обращений, надзорные усилия были сосредоточены на вопросах своевременной выплаты заработной платы, соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ, оказания качественной медицинской помощи, поддержки социально уязвимых категорий граждан и представителей бизнес-сообщества.
Так, прокурорское вмешательство позволило восстановить права более 4 тысяч работников на получение задержанной зарплаты на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. В жилищной сфере проведено обследование всего жилого фонда региона, в ходе которого выявлены многоквартирные дома с признаками аварийности, инициировано рассмотрение вопроса о включении аварийных и требующих реконструкции объектов в региональные адресные программы. Прокурорское вмешательство в истекшем году позволило обеспечить жильем более 450 граждан из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате принятых прокурорами мер реагирования погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным ими контрактам на общую сумму более 300 миллионов рублей.
Борьба с различными проявлениями коррупции также принесла определенные результаты. К примеру, в ходе проверок установлены сокрытые чиновниками доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей и более 150 объектов движимого и недвижимого имущества.
Прокуроры констатируют, что напряженной в регионе остается ситуация с распространенностью преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.
Отмечается, что по итогам коллегии выработано решение, в котором определены наиболее значимые направления надзорной деятельности в 2022 году и намечен комплекс мер по повышению результативности прокурорского надзора.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
09.02.2022 14:20
Общество 09.02.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2022 12:44
Общество 09.02.2022 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2022 12:36
Общество 09.02.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2022 11:00
Общество 09.02.2022 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2022 08:55
Общество 09.02.2022 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2022 07:43
Общество 09.02.2022 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2022 19:28
Общество 08.02.2022 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2022 19:15
Общество 08.02.2022 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2022 17:14
Общество 08.02.2022 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2022 15:25
Общество 08.02.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2022 15:15
Общество 08.02.2022 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2022 14:57
Общество 08.02.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2022 14:52
Общество 08.02.2022 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2022 13:26
Общество 08.02.2022 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.02.2022 13:25
Общество 08.02.2022 13:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:01
В волгоградские поликлиники привлекли 1,5 тысячи специалистовСмотреть фотографии
14:46
Молодой волгоградец разбился насмерть на стройке домаСмотреть фотографии
14:21
Организатор ячейки радикальных исламистов осужден в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Абоненты «Волгоградэнергосбыта» освоят цифровые сервисы с помощью комиксовСмотреть фотографии
13:46
Иномарка снесла надпись «Волгоград» на улице ПархоменкоСмотреть фотографии
13:12
Жители Волгоградской области написали прокурорам почти 85 тысяч жалобСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде подростка с товарищем задержали за автомобильные кражиСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде отремонтируют ветхий мостСмотреть фотографии
12:36
В Волжском появились первые пешеходные «зербы»-голограммыСмотреть фотографии
11:57
Коронавирус в Волгоградской области идет в ростСмотреть фотографии
11:16
Иномарка насмерть сбила пешехода под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:00
Верховный суд не нашел причин для битвы за маршрут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
Двое человек пострадали в ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области в огне погиб хозяин домаСмотреть фотографии
09:23
Эксперты «БКС Мир Инвестиций» предлагают новичкам ПИФы как точку входа на фондовый рынокСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде вводят ограничение скорости на аварийных участкахСмотреть фотографии
08:43
Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков: Строительство жилых домов даст импульс в развитии ВолгоградаСмотреть фотографии
07:46
Волгоградского активиста Михаила Соломонова арестовали по двум статьям на 15 сутокСмотреть фотографии
07:43
«Бери зонтик раньше, чем промокнешь»: прогноз погоды на 9 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:18
Волгоградского активиста Михаила Соломонова арестовали на 5 сутокСмотреть фотографии
20:13
«Лучше бы ее посадили»: кинувшая волгоградцев бизнесвумен избавилась от долгов с помощью банкротстваСмотреть фотографии
19:28
Два детсада в Волгоградской области открылись после карантинаСмотреть фотографии
19:15
Рельсы скоростного трамвая в центре Волгограда заменят за несколько ночейСмотреть фотографии
17:19
QR-код в России начнут выдавать по антителам с 21 февраляСмотреть фотографии
17:18
«К врачам не пошла»: 35-летняя волгоградка умерла от коронавируса и хирургической патологииСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области запустят пилотный проект современной инфекционной службыСмотреть фотографии
16:39
Волгоградский бизнес выбирает: «Ростелеком» определил наиболее популярные сервисы в 2021 годуСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде суд по делу об убийстве после ссоры в родительском чате вышел на финишную прямуюСмотреть фотографии
15:32
Эксперт предложила способ решения проблемы с бездомными собаками в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
Волгоградская торговая сеть ограничила наценки на 20 видов продуктовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 