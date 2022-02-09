Жители Волгоградской области написали прокурорам почти 85 тысяч жалоб





Прокурорам Волгоградской области за 2021 год поступило 84,6 тысячи обращений от жителей, из которых половина была рассмотрена сотрудниками надзорного ведомства. Доводы более чем 8 тысяч жалоб нашли свое подтверждение и потребовали принятия мер прокурорского реагирования. Такие данные, как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прозвучали сегодня на итоговой коллегии прокуратуры Волгоградской области.





Заседание прошло под председательством прокурора региона Дениса Костенко с участием начальника ГУ Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Константина Сомова. На коллегии присутствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, работники аппарата прокуратуры, а также в формате видеоконференцсвязи - территориальные и специализированные прокуроры.

Коллегией отмечено, что в 2021 году с учетом социально-экономической ситуации и анализа поступающих в органы прокуратуры обращений, надзорные усилия были сосредоточены на вопросах своевременной выплаты заработной платы, соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ, оказания качественной медицинской помощи, поддержки социально уязвимых категорий граждан и представителей бизнес-сообщества.

Так, прокурорское вмешательство позволило восстановить права более 4 тысяч работников на получение задержанной зарплаты на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. В жилищной сфере проведено обследование всего жилого фонда региона, в ходе которого выявлены многоквартирные дома с признаками аварийности, инициировано рассмотрение вопроса о включении аварийных и требующих реконструкции объектов в региональные адресные программы. Прокурорское вмешательство в истекшем году позволило обеспечить жильем более 450 граждан из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате принятых прокурорами мер реагирования погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным ими контрактам на общую сумму более 300 миллионов рублей.

Борьба с различными проявлениями коррупции также принесла определенные результаты. К примеру, в ходе проверок установлены сокрытые чиновниками доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей и более 150 объектов движимого и недвижимого имущества.

Прокуроры констатируют, что напряженной в регионе остается ситуация с распространенностью преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.

Отмечается, что по итогам коллегии выработано решение, в котором определены наиболее значимые направления надзорной деятельности в 2022 году и намечен комплекс мер по повышению результативности прокурорского надзора.



