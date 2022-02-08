Два детсада в Волгоградской области открылись после карантина





Два детских сада в Волгоградской области вышли с карантина 8 февраля. К очным занятиям приступили ученики 29-ти школ региона, ранее полностью переведенных в дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

В настоящее время в регионе из-за заболеваемости учеников ОРВИ полностью закрыты на карантин 37 школ. Дистанционные занятия проводятся в отдельных классах 116 школ, некоторых группах 16 детсадов и в одном колледже. Работающие очно образовательные учреждения строго соблюдают уже ставшие традиционными меры профилактики: проводятся утренняя термометрия, обеззараживание воздуха, проветривание, применяются дезинфекторы. Ситуация с заболеваемостью среди воспитанников детсадов, школьников и студентов находится на контроле облкомобразования.