Covid-19 08.02.2022 17:18
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08.02.2022 17:18
Среди двенадцати жителей Волгоградской области, о смерти которых от коронавируса сообщил сегодня региональный оперштаб, была 35-летняя жительница региона. В облкомздраве ИА "Высота 102" рассказали, что женщина страдала хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Две недели волгоградка находилась дома, однако за медпомощью не обращалась. Госпитализировали ее уже в крайне тяжелом состоянии с сопутствующей хирургической патологией. Была ли привита женщина, не сообщается.
Всего уже 6075 жителей Волгоградской области умерли от коронавируса.
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