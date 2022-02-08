



Среди двенадцати жителей Волгоградской области, о смерти которых от коронавируса сообщил сегодня региональный оперштаб, была 35-летняя жительница региона. В облкомздраве ИА "Высота 102" рассказали, что женщина страдала хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Две недели волгоградка находилась дома, однако за медпомощью не обращалась. Госпитализировали ее уже в крайне тяжелом состоянии с сопутствующей хирургической патологией. Была ли привита женщина, не сообщается.

Всего уже 6075 жителей Волгоградской области умерли от коронавируса.



