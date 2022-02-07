Общество

В Волгоградской области все закрытые из-за ковида школы вышли из карантина

Общество 07.02.2022 17:10
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07.02.2022 17:10


В Волгоградской области все школы, где были приостановлены очные занятия из-за случаев заболевания коронавирусом среди учащихся, вернулись к обычному графику работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете образования и науки, по данным на 7 февраля из карантина вышли 29 образовательных учреждений. В то же время ограничительные меры из-за вспышки ОРВИ введены в 61-ой школе полностью и в двух дошкольных учреждениях региона. Также приостановлены занятия в отдельных классах 102-и школ, в отдельных группах в 15-и детских садах и в одном колледже. Напомним, карантин в учреждениях образования вводится в том случае, если количество заболевших детей превысило 20% от численности коллектива. 
Напомним, в конце прошлой неделе из-за ОРВИ и ковида были закрыты полностью 90 школ в Волгоградской области и два детских сада. 

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