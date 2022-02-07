Общество 07.02.2022 14:09
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07.02.2022 14:09
«Волгоградэнергосбыта» перевел часть сбытовых участков на заочный режим работы. Общение в удаленном режиме – необходимая забота о здоровье и безопасности клиентов. Актуальная информация о закрытии абонентских участков оперативно размещается на сайте «Волгоградэнергосбыт».
«Волгоградэнергосбыт» напоминает о том, что потребители могут решить любые вопросы по коммунальной услуге электроснабжения без визита в офис через дистанционные сервисы компании.
Сделать это можно на официальном сайте energosale34.ru и с помощью мобильного приложения компании «Волгоградэнергосбыт».
Полезные ссылки на востребованные услуги
Оплата без комиссии:
• в личном кабинете на сайте компании;
• в мобильном приложении;
• без регистрации на сайте по номеру лицевого счета.
Передать показания (круглосуточно):
• в личном кабинете на сайте компании;
• без регистрации на сайте по номеру лицевого счета;
• в мобильном приложении;
• по телефону (8442) 68-43-88 с помощью речевого помощника (робота) без ожидания;
• по электронной почте pokazania@energosale.ru;
• с помощью СМС на номер +7 903 767-20-70;
• в чатах Viber, Telegram.
Направить заявление на перерасчет и др., получить справку:
• справка об отсутствии задолженности — в личном кабинете на сайте компании;
• направить заявления на внесение изменений в данные лицевого счета; на возврат и перенос денежных средств; на перерасчет и т. п. — на сайте;
• оформить договор.
Получить консультацию специалиста через контакт-центр «Волгоградэнергосбыта»:
• по телефону: (8442) 96-07-03;
• в чатах Viber, Telegram;
• в справочном чате «Нужна помощь?» на сайте компании energosale34.ru.
Подписаться на получение квитанции в электронном виде:
• без регистрации по номеру лицевого счета;
• в личном кабинете на сайте компании;
• в мобильном приложении.
По данным энергетиков, волгоградцы готовы к удаленному режиму общения с компанией.
«Статистика подписки на сервисы показывает двойной рост по сравнению с доковидным периодом. Судя по всему, пандемия и «удаленка» сделали привычным то, что еще вчера казалось экзотикой, – отмечают в пресс-службе компании. – Люди осознали: пути назад уже нет. К тому же цифровизация сегодня стала вектором развития и частью государственной политики по улучшению жизни всех граждан. Поэтому всем очевидно – чем раньше мы перейдем на «цифру» с помощью гаджетов, тем лучше и комфортнее освоимся в новых условиях».
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