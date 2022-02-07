



« Волгоградэнергосбыта» перевел часть сбытовых участков на заочный режим работы. Общение в удаленном режиме – необходимая забота о здоровье и безопасности клиентов. Актуальная информация о закрытии абонентских участков оперативно размещается на сайте «Волгоградэнергосбыт».

«Волгоградэнергосбыт» напоминает о том, что потребители могут решить любые вопросы по коммунальной услуге электроснабжения без визита в офис через дистанционные сервисы компании.

Сделать это можно на официальном сайте energosale34.ru и с помощью мобильного приложения компании «Волгоградэнергосбыт».

Полезные ссылки на востребованные услуги

Оплата без комиссии:

Передать показания (круглосуточно):

• в личном кабинете на сайте компании;

• без регистрации на сайте по номеру лицевого счета;

• в мобильном приложении;

• по телефону (8442) 68-43-88 с помощью речевого помощника (робота) без ожидания;

• по электронной почте pokazania@energosale.ru;

• с помощью СМС на номер +7 903 767-20-70;

• в чатах Viber, Telegram.

Направить заявление на перерасчет и др., получить справку:

• справка об отсутствии задолженности — в личном кабинете на сайте компании;

• направить заявления на внесение изменений в данные лицевого счета; на возврат и перенос денежных средств; на перерасчет и т. п. — на сайте

• оформить договор.

Получить консультацию специалиста через контакт-центр «Волгоградэнергосбыта»:

• по телефону: (8442) 96-07-03;

• в чатах Viber, Telegram;

• в справочном чате «Нужна помощь?» на сайте компании energosale34.ru.

Подписаться на получение квитанции в электронном виде:

По данным энергетиков, волгоградцы готовы к удаленному режиму общения с компанией.

«Статистика подписки на сервисы показывает двойной рост по сравнению с доковидным периодом. Судя по всему, пандемия и «удаленка» сделали привычным то, что еще вчера казалось экзотикой, – отмечают в пресс-службе компании. – Люди осознали: пути назад уже нет. К тому же цифровизация сегодня стала вектором развития и частью государственной политики по улучшению жизни всех граждан. Поэтому всем очевидно – чем раньше мы перейдем на «цифру» с помощью гаджетов, тем лучше и комфортнее освоимся в новых условиях».



