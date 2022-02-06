Общество 06.02.2022 15:56
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06.02.2022 15:56
С понедельника, 7 февраля, в школе №56 Кировского района Волгограда, где накануне тушили пожар, вводится карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Такое решение, как сообщили в городской администрации, принято сегодня на заседании оперативного штаба.
Также принято решение закрыть на ремонт первый этаж здания, где и произошло возгорание. Во время карантина обучение школьников будет проходить с использованием дистанционных технологий. А после возобновления занятий учебный процесс будет организован на 2 и 3 этажах здания школы.
Напомним, пожар площадью 50 квадратных метров произошел вечером в субботу, 5 февраля, в школе №56 на первом этаже. Пожарные расчеты потушили огонь за 43 минуты. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На пожаре пострадала 69-летняя вахтер. Женщину эвакуировали по пожарной лестнице со второго этажа загоревшегося здания и передали бригаде медиков, оперативно прибывших на место происшествия. Пострадавшую доставили в токсикологическое отделение больницы №25 с отравлением продуктами горения.
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