Происшествия

Водитель легковушки протаранил опору ЛЭП в Волгограде

Происшествия 06.02.2022 10:01
0
06.02.2022 10:01


Один человек пострадал в аварии с опорой линии электропередачи в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло около полуночи на улице Исторической в Дзержинском районе.

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», совершил наезд на ЛЭП №25. С места происшествия мужчину увезли в больницу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
06.02.2022 13:14
Происшествия 06.02.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2022 12:09
Происшествия 06.02.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2022 11:26
Происшествия 06.02.2022 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2022 09:43
Происшествия 06.02.2022 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 20:09
Происшествия 05.02.2022 20:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 18:45
Происшествия 05.02.2022 18:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 18:12
Происшествия 05.02.2022 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 14:27
Происшествия 05.02.2022 14:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 13:21
Происшествия 05.02.2022 13:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 12:32
Происшествия 05.02.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 11:55
Происшествия 05.02.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 11:23
Происшествия 05.02.2022 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 11:07
Происшествия 05.02.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2022 09:08
Происшествия 05.02.2022 09:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2022 15:38
Происшествия 04.02.2022 15:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
Почта возместит ущерб за сгоревшие в отделении под Волгоградом посылки и бандеролиСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде пострадавшую от пожара школу закрывают на карантин и ремонтСмотреть фотографии
15:09
До беды недалеко: в Волгоградской области снежные лавины крушат дворыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгограде на пожаре в мастерской пострадал рабочийСмотреть фотографии
12:09
Здание почты сгорело в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:01
COVID-19 покоряет новые высоты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
«Низко летел»: появилось видео удара лихача о столб в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Коронавирус не помог оправдать призывника-уклониста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
Водитель легковушки протаранил опору ЛЭП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
«Важна любая зацепка»: как в Волгограде разыскивают без вести пропавших защитников СталинградаСмотреть фотографии
20:09
Пострадавшую при пожаре в волгоградской школе госпитализировали в токсикологиюСмотреть фотографии
18:45
Есть пострадавшая: в Волгограде потушили пожар в школеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
В Волгограде горит школаСмотреть фотографии
16:43
В России отменили самоизоляцию после контакта с больными COVIDСмотреть фотографии
16:17
Рыбаков в Волгоградской области массово штрафуют за мелкую рыбуСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области машина провалилась под ледСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Аферист разыграл спектакль для волгоградца за 4 миллиона рублейСмотреть фотографии
12:37
Волгоградская область вернулась в «красную» зону по COVID-19Смотреть фотографии
12:32
Волна ложных минирований снова накрыла ВолгоградСмотреть фотографии
11:55
Автофургон насмерть сбил пешехода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Селянка из ревности спалила 18 тонн сена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Иномарка врезалась в бетонное ограждение на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде сбежавшего с места ДТП водителя искал батальон ДПС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Обнародованы новые данные о численности населения Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области худой мужчина украл и съел 11 кг шашлыкаСмотреть фотографии
09:08
Перед Волжской ГЭС столкнулись два автомобиляСмотреть фотографии
08:13
Оттепель в Волгоградской области резко сменят морозыСмотреть фотографии
19:17
«Осталось продать почку»: как волгоградок затянули в финансовую пирамиду и оставили с баснословными долгамиСмотреть фотографии
17:23
Россияне стали больше игратьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 