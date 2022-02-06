Водитель легковушки протаранил опору ЛЭП в Волгограде

Происшествия 06.02.2022 10:01
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06.02.2022 10:01
Один человек пострадал в аварии с опорой линии электропередачи в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло около полуночи на улице Исторической в Дзержинском районе.
Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», совершил наезд на ЛЭП №25. С места происшествия мужчину увезли в больницу.
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