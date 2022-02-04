Covid-19 04.02.2022 11:58
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04.02.2022 11:58
Суточная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает расти: за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 1314 человек. Днем ранее заразились опасным вирусом 1232 жителя региона. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные федерального оперштаба. И это, судя по динамике суточной статистики, еще не предел - количество заболевших будет увеличиваться.
Из общего числа заболевших за эти сутки госпитализированы в стационар 375 волгоградцев. За день коронавирус унес жизни 13 человек. Всего уже 6034 жителя Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. Выписались из больницы 309 человек.
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