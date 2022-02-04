Происшествия 04.02.2022 10:36
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04.02.2022 10:36
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, страшная авария произошла на 651 километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».
По предварительной информации, минувшим днем 51-летний водитель «ВАЗ-2107» двигался со стороны рабочего поселка Быково в сторону села Кислово и не справился с управлением. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo» под управлением 40-летней женщины. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте. 19-летняя пассажирка иномарки госпитализирована.
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