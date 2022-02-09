Абоненты «Волгоградэнергосбыта» освоят цифровые сервисы с помощью комиксов

Общество 09.02.2022 14:20
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09.02.2022 14:20
«Волгоградэнергосбыт» запускает социальный проект – информирование абонентов о возможностях и удобстве цифровых сервисов компании с помощью комикса. В начале февраля волгоградцы уже получили квитанции за электроэнергию с первой графической историей.
Цель проекта – на примере житейских историй рассказать жителям региона о преимуществах использования цифровых сервисов. С их помощью можно оплатить счёт за свет без комиссии, получать электронную квитанцию, быстро передавать показания приборов учёта, контролировать лицевой счёт и прочее. Сегодня практически все вопросы можно решить без визита в офис энергетиков.
«В 2022 году мы запланировали выпуск таких иллюстрированных историй в квитанциях за электроэнергию, – прокомментировали в компании. – Кстати, хочется не без гордости отметить, что и разработка сюжета, и его художественное воплощение – дело рук наших талантливых сотрудников». Серию комиксов открывает графический рассказ о преимуществах мобильного приложения «Волгоградэнергосбыт».
Напомним, мобильное приложение компании дает возможность потребителям решать все вопросы, связанные с услугой «Электроснабжение», в любом месте и в любое время. Установить его можно из AppStore или PlayMarket.
Иллюстрация: Анастасия Кузнецова
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