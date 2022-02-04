«Настоящий камнепад»: в центре Волгограда рушится фасад пятиэтажки

Часть кирпичной кладки многоквартирного дома №29 на улице Чуйкова осыпалась в Центральном районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» жильцы пятиэтажки. По их словам, куски кирпичной стены вперемешку с бетоном упали на козырек и площадку возле подъезда. «К счастью, никого не убило!», - рассказали испуганные люди. Во всем жители дома винят протекающую крышу, из-за чего фасад дома мокнет и осыпается. С этой многолетней проблемой жильцы не раз обращались в свою управляющую компанию ООО "УО г. Волгограда", но протечку не устранили. «Намокание стены из-за дырявой крыши происходит уже давно, но кроме обещаний ничего не делается», - пожаловались волгоградцы. Такая же проблема, с их слов, существует и в соседнем доме, где от постоянной сырости то и дело отваливаются куски бетона. За состоянием дома №31 по улице Чуйкова следит та же управляющая компания.





В мэрии пояснили, что обвалившийся элемент не является конструктивным и не влияет на устойчивость здания. «По информации управляющей компании козырек над входной группой в результате инцидента поврежден не был. К настоящему времени УК привела в порядок территорию и с привлечением промышленных альпинистов устранила элементы облицовочной кирпичной кладки фасада, которые могли представлять опасность для жителей дома», - рассказали в администрации города. Также они подчеркнули, что ход выполнения вышеуказанных мероприятий находился на контроле администрации Центрального района.

«Восстановлением облицовочной кирпичной кладки должна заниматься обслуживающая организация, в данном случае – ООО «УО г. Волгограда». На нее в соответствии с федеральным жилищным законодательством возложена обязанность по содержанию общедомового имущества, в т.ч. фасадов здания. По информации УК, восстановительные работы в рамках текущего ремонта запланированы на второй квартал 2022 года», - добавили в ведомстве.

Если управляющая компания игнорирует свои обязанности, жители могут обратиться с письменным заявлением в муниципальную жилищную инспекцию (г. Волгоград, ул. Козловская, 39а, тел. 39-70-23) или зарегистрировать обращение на платформе ГИС ЖКХ. Специалисты управления проведут проверку по указанному в заявлении адресу. По результатам проверки, в случае выявления нарушений, управляющей организации будет выдано предписание об устранении нарушений в установленные сроки.