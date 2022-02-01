Волгоградских дворников мобилизовали на борьбу с гололедицей

Общество 01.02.2022 10:06
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01.02.2022 10:06
На борьбу с гололедицей в Волгограде вышли 1,5 тысячи дворников, которые должны обработать песком пешеходные дорожки во дворах. Об этом сообщили сегодня в департаменте ЖКХ и ТЭК мэрии.
Повышение температуры атмосферного воздуха до плюсовых отметок и осадки в виде мокрого снега и дождя - все это вызвало образование гололеда. В горадминистрации напоминают, что устранение гололедицы входит в обязанности УК и ТСЖ - дворники обязаны обеспечить обработку песком подходов к подъездам, тротуаров, внутриквартальных проездов и прочих прилегающих к жилым зданиям участков. Качество работ, как уверяют в мэрии, проверят сотрудники административно-технических отделов районных администраций. В адрес УК и ТСЖ, которые выполняют свою работу недостаточно эффективно, проверяющие направляют уведомления о необходимости устранить недочеты в течение 24 часов. Организации, не исправившие нарушения в срок, привлекаются к административной ответственности с наложением штрафа до 30 тысяч рублей.
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