Нулевая продольная в Волгограде станет пешеходной на два дня

Общество 31.01.2022 20:01
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31.01.2022 20:01
Статус пешеходных приобретут участок Нулевой продольной магистрали и прилегающие к нему улицы на время подготовки и празднования 79-ой годовщины Победы в Сталинградской битве. Как уточнили в администрации Волгограда, данная магистраль в районе от улицы Калинина до ул. 7-я Гвардейская будет закрыта для обеспечения безопасности участников легкоатлетического забега 1 февраля с 20:00 до 15:00 следующего дня – 2 февраля.
Еще на час - с 20.30 до 21.30 – будет ограничен 2 февраля доступ на участок Нулевой продольной от ул. Комсомольская до кольцевой развязки рядом с речпортом. На это время запланировано проведение праздничного фейерверка.
Общегородская программа празднования 79-й годовщины Победы в Сталинградской битве включает в себя порядка 60 мероприятий. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой большинство праздничных акций пройдет в формате онлайн, остальные - при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.
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