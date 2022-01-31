Февраль в Волгоградской области начнется с метелей и снегопадов

Общество 31.01.2022 08:16
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31.01.2022 08:16
Температурные качели, метель и мокрый снег – так пройдет почти вся первая неделя февраля в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, вплоть до субботы в регионе ожидаются перепады температуры воздуха с минуса на плюс, снег, мокрый снег и снег с дождем, метели. Местами порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. При этом минусовые температуры установятся в Волгоградской области ближе к субботе, 5 февраля. Снегопады же продолжатся и на следующей неделе.
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