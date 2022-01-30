Covid-19 30.01.2022 12:32
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30.01.2022 12:32
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 942 человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее опасную инфекцию выявили у 877 жителей региона. От общего числа заболевших госпитализированы в стационар 310 человек. За день коронавирус унес жизни 11 человек. Всего уже 5982 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. За сутки из медучреждений выписались 164 волгоградца.
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