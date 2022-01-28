Волгоградцы пожаловались на необоснованно дорогие ПЦР-тесты





Почти 5% волгоградцев, опрошенных региональным штабом Народного фронта, пожаловались на необоснованно высокую стоимость ПЦР-тестов в платных лабораториях. При этом платные тесты хотя бы раз делали почти 40% жителей Волгоградской области, принявших участие в опросе, сообщили в пресс-службе ОНФ «За Россию».

Бесплатный тест по ОМС сдавали более 60% жителей региона, которых опросили для исследования Народного фронта. Большинство сделавших платный тест потратили на него от 1,5 до 2 тысяч рублей, 10% опрошенных заплатили за тестирование от 1 до 1,5 тысяч рублей. «Резонно говорить о том, чтобы цены на ПЦР-диагностику были продиктованы не желанием бизнеса заработать, а обеспечением большей доступности этого исследования. В условиях пандемии, на мой взгляд, регулирование цен на ПЦР-диагностику было бы не лишним», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Владимир Шкарин.

В исполкоме ОНФ предложили снизить цены на ПЦР-тесты на государственном уровне. «Нужно понимать, что если частная медицина повысит цены – это увеличит давление на систему ОМС, люди пойдут делать анализы туда. А государственные учреждения и так работают на пределе», – заявил руководитель исполкома Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Фото: пресс-служба ВолгГМУ.