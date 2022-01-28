Внедорожник застрял в снежной каше в центре Волгограда

Общество 28.01.2022 12:45
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28.01.2022 12:45
Внедорожник застрял в снежной каше в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, вытаскивать автомобиль прибежали неравнодушные жители соседствующей рядом многоэтажки.
После недельного снегопада возле дома №11 на улице Батальонной около Центрального парка культуры и отдыха на дороге образовалась снежная каша вперемешку с накатанным машинами льдом. Теперь на данном участке дороги каждый день встретишь застрявших автолюбителей. «Уже не первый раз помогаем достать машину. На такой дороге невозможно проехать даже внедорожнику», - пожаловались жители дома. Как пояснили волгоградцы, дороги возле их дома еще ни разу не расчищали в этом году. С горем пополам людям все-таки удалось вытолкать застрявший автомобиль.
В аналогичную ситуацию попал и водитель легковой машины, попытавшись проехать по улице Скосырева в Центральном районе Волгограда. Автомобиль, увязший в снежной каше напротив комитета строительства Волгоградской области, помогли вытолкать подоспевшие сотрудники ГИБДД.
Сколько еще придется вытащить автомобилей, чтобы коммунальщики взялись за расчистку дорог от снега, неизвестно.
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