Еще не конец: снегопады в Волгоградской области закончатся к 7 февраля





Осадки в виде снега прогнозируются в Волгоградской области до конца этой недели и следующей. Такой прогноз, сообщает ИА «Высота 102», выдали погодные ресурсы. Так, снег в регионе ожидается сегодня и в выходные дни, в понедельник может пойти дождь при плюсовой температуре воздуха. Снег, в том числе и мокрый и снег с дождем снова вернется в регион в среду и не покинет его в последующие дни, включая выходные. При этом температура воздуха будет колебаться от нуля до небольшого минуса и плюса. По прогнозу синоптиков, снегопады закончатся лишь к 7 февраля.