Экономика

ВТБ: рост курсов ускорил девалютизацию сбережений

Экономика 27.01.2022 09:12 Новости компаний
0
27.01.2022 09:12 Новости компаний


ВТБ фиксирует ускорение девалютизации сбережений населения на фоне роста курсов долларов и евро. 24-26 января ежедневный объем обменных операций вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими неделями месяца. При этом продажа валюты населением составляет около 60% от общего конверсионного объема.
За понедельник-среду текущей недели средний суточный объем конверсионных операций вырос почти вдвое по сравнению с уровнем первых двух рабочих недель этого года. При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%). Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился: в первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии.
«Несмотря на минимальный уровень ставок по валютным вкладам, иностранная валюта исторически воспринимается населением как один из надежных инструментов диверсификации сбережений с возможностью заработать на курсовой разнице. На валютных вкладах и счетах до востребования клиенты банков до сих пор держат каждый пятый рубль своих сбережений, хотя мы уже несколько лет наблюдаем общий тренд на дедолларизацию. По нашим прогнозам, в 2022 году этот тренд продолжится, и портфель валютных депозитов на рынке снизится не менее чем на 7% к уровню прошлого года», - комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Одновременно, по предварительным оценкам, в первые рабочие недели января портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 3,9%, несмотря на то, что январь традиционно считается низким сезоном для рынка сбережений.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
27.01.2022 16:14
Экономика 27.01.2022 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 14:01
Экономика 27.01.2022 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 13:35
Экономика 27.01.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 09:48
Экономика 27.01.2022 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 17:44
Экономика 26.01.2022 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 15:34
Экономика 26.01.2022 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 13:28
Экономика 26.01.2022 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 10:08
Экономика 26.01.2022 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 09:35
Экономика 26.01.2022 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 08:12
Экономика 26.01.2022 08:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 16:42
Экономика 25.01.2022 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 15:56
Экономика 25.01.2022 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 15:17
Экономика 25.01.2022 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 10:45
Экономика 25.01.2022 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 10:44
Экономика 25.01.2022 10:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:01
Коронавирус убил 20-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
17:01
В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему мируСмотреть фотографии
16:59
Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
«Ждем понимания от населения»: волгоградские поликлиники переходят на особый режимСмотреть фотографии
16:53
Экс-директор школы в Волгоградской области осуждена за аферу с трудоустройством сынаСмотреть фотографии
16:52
«Был в оранжевой парке»: в Волгограде пропал молодой человекСмотреть фотографии
16:01
В Волжском мошенники продали пенсионеркам чудо-таблетки на миллион рублейСмотреть фотографии
15:57
Волгоградский облкомздрав назвал число первых привитых подростковСмотреть фотографии
15:33
«Я тебе пасть порву или загублю»: фигурант дела об убийстве отца школьницы дал показания в суде ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгограде объявлен конкурс молодежных видеороликов о Сталинградской ПобедеСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области продолжат оказывать плановую медпомощьСмотреть фотографии
14:56
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячкиСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде школьный ассортимент питания пополнился новым продуктомСмотреть фотографии
13:52
Оперштаб Волгоградской области утвердил правило трех дней без больничногоСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области на карантин закрылись 83 школы и колледжСмотреть фотографии
12:33
Убивший из-за еды пенсионерку житель Волгоградской области не разжалобил судСмотреть фотографии
11:51
Коронавирус играет на нервах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Не только грохот канонады: экспозиция о музыке на войне откроется в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:40
Директора волгоградских заводов поддержали идею оплачивать три дня лечения сотрудников с недомоганиемСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде запускают спецавтобусы для рабочих заводаСмотреть фотографии
11:22
СК: детей-сирот в Урюпинске поселили в квартиры с плесеньюСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцы отстояли популярную маршрутку №3с от чиновниковСмотреть фотографии
10:48
Волгоградца оштрафуют за отказ пустить в квартиру газовикаСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом осужденная предпочла колонию работе помощником слесаряСмотреть фотографии
09:43
Сильный снегопад накроет Волжский и Среднюю АхтубуСмотреть фотографии
09:07
Волгоградских работодателей призвали оплачивать три дня лечения сотрудников с простудойСмотреть фотографии
08:32
«Не доводите до греха»: волгоградцы потребовали оставить в покое маршрутку №3сСмотреть фотографии
08:27
Волгоградский институт искусств и культуры приглашает будущих студентов на День открытых дверейСмотреть фотографии
19:46
"Работаем в убыток": под Волгоградом перевозчик оставил три хутора без маршруток до победы над ковидомСмотреть фотографии
19:43
Празднуем вместе: «Ростелеком» поддержал День российского студенчества на ЮгеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 