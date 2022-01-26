Общество 26.01.2022 08:20
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26.01.2022 08:20
В Волгоградской области за третью календарную неделю 2022 года за медицинской помощью с симптомами острого респираторного заболевания обратилось на 39% больше жителей, чем на предыдущей неделе. Доля случаев гриппа в структуре заболевших составляет 0,1%, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора. При это уровень заболеваемости пока ниже недельного эпидпорога на 1,8%. Больше всего заболевших среди взрослых – превышение расчетного уровня составило 84%.
По результатам мониторинга за респираторными вирусами наблюдается совместная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, аденовиурса, риновируса, COVID-19) и вируса гриппа типа А/H3N2. Накануне в комитете образования и науки Волгоградской области сообщили, что 37 школ в регионе полностью ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ. В Волгограде на дистанционное обучение перевели учеников 33 учреждений, двух – в Киквидзенском районе, по одной школе закрылись в Михайловке и в Нехаевском районе. Отдельные классы распустили по домам еще в 45 образовательных учреждениях Волгоградской области. С 25 января на дистанционное обучение полностью перешел и Волгоградский индустриальный техникум.
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