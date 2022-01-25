В Волгоградской области число закрытых на карантин школ увеличилось до 44





Учеников школы-интерната «Созвездие» в Волгограде отправили на дистанционное обучение из-за введения карантина по коронавирусу. Ранее по той же причине на дистант полностью перешли школы №№6, 19, 81 и 84, а также лицей №1 в Волжском, сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. По информации управления образования администрации Волжского, на дистанционное обучение также перевели школу №32. Отдельные классы закрылись на карантин по COVID-19 в 152 школах Волгоградской области.

С 16 до 37 выросло за сутки число школ, которые полностью ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ. В Волгограде на дистанционное обучение перевели учеников 33 учреждений, двух – в Киквидзенском районе, по одной школе закрылось в Михайловке и в Нехаевском районе. Отдельные классы распустили по домам еще в 45 образовательных учреждениях Волгоградской области. Карантин в классах и школах вводится в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ.

С 25 января на дистанционное обучение полностью перешел Волгоградский индустриальный техникум. Руководство организации пошло на такие меры, чтобы минимизировать распространение коронавируса и ОРВИ среди студентов и персонала.