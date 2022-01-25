ГИБДД закрыла фурам въезд в Волгоград из-за неубранных дорог





Госавтоинспекция Волгограда ограничила въезд грузового транспорта на территорию города, пока дорожно-коммунальные службы не устранят последствия утреннего снегопада. На вынужденные меры ГИБДД пришлось пойти из-за неблагоприятных погодных условий и некачественной обработки дорог на спусках и подъемах, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как следствие, на этих участках фуры создают аварийные ситуации и провоцируют пробки. «На сложных участках дорогах выставлены дополнительные наряды сотрудников дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по г . Волгограду», – добавили в пресс-службе Главка.

По данным полиции, сейчас затруднено движение на проспекте Университетском и улице Электролесовской в Советском районе и на проспекте Металлургов и улице Лермонтова в Краснооктябрьском районе. Сервис Яндекс.Карты сообщает, что пробки в городе оцениваются в 9 баллов из 10-ти.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.