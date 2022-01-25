



В ПАО «Волгоградэнергосбыт» по вопросу начислений за декабрь 2021 г. обратились потребители из Волгограда, в квитанции которых указаны завышенные показания приборов учета.

Как поясняли ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», это связано с тем, что сетевая компания АО «ВМЭС» в декабре 2021 года в массовом порядке произвела снятие показаний в ходе контроля учета. Именно эти показания, согласно законодательству, были приняты для выставления платежных документов за декабрь.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» оперативно организовал прием потребителей как в сбытовых участках областного центра, так и для удобства граждан и предотвращения очередей с помощью удаленных сервисов. А также была разработана памятка для потребителей с пошаговыми инструкциями по разрешению вопросов, ознакомиться с которой можно на сбытовых участках и на сайте компании.

«По состоянию на 24 января отработаны запросы 5659 потребителей по этой теме, из них значительная часть была принята в работу по телефону и в онлайн-сервисах с приложением фотографии счетчика потребителя, – отмечают в компании. – Основная часть волгоградцев сочла для себя приемлемым вариант, не требующий перерасчета: завышенные, по их данным, показания счетчиков за декабрь фактически уже покрыты расходом на момент обращения. Таким образом, с учетом внесенной оплаты за декабрь платеж за январь будет меньше».

Отработка заявлений идет высокими темпами, задействован весь персонал участков. Все обратившиеся потребители увидят перерасчет в платежных документах за январь.

Работа по приему потребителей и проведению сверок показаний продолжается. На основании данных АО «ВМЭС» многие сотрудники и самого ПАО «Волгоградэнергосбыт» получили завышенные счета.

«Мы проводим работу с сетевой организацией и сделаем всё, чтобы такое не повторилось впредь», - утверждают в компании и просят не искать злого умысла в произошедшем.

Памятка для потребителя

Для решения проблемы и корректировки показаний для оплаты Вам не обязательно посещать сбытовой участок. С заботой о Вашем здоровье и для экономии Вашего времени предлагаем также следующие варианты по урегулированию вопроса:

1. Отправить заявление в компанию через сайт https://energosale34.ru/

– Войти в личный кабинет физического лица в подраздел «Заявки абонента» в подраздел «Заявление на перерасчет размера платы за коммунальную услугу «электроснабжение» потреблённую в жилом помещении».

– Заполнить заявление согласно инструкции на странице: указать номер лицевого счета (см. квитанцию на оплату), приложить фото показаний на приборе учета на дату обращения и фотоскан документа собственника на жилое помещение.

2. Отправить заявление в компанию через мобильное приложение ПАО «Волгоградэнергосбыт».

– Войти в раздел «Заявки абонента» в подраздел «Заявление на перерасчет размера платы за коммунальную услугу «электроснабжение» потреблённую в жилом помещении».

– Заполнить заявление согласно инструкции на странице: указать номер лицевого счета (см. квитанцию на оплату), приложить фото показаний на приборе учета на дату обращения и фотоскан документа собственника на жилое помещение.

3. Отправить заявление в контакт-центр компании.

– Написать заявление на перерасчет размера платы за коммунальную услугу «электроснабжение» потреблённую в жилом помещении, указав номер лицевого счета (см. квитанцию на оплату), отсканироватьсфотографировать его и, приложив файл с фото показаний прибора учета на дату обращения и фото/сканом документа собственника на жилое помещение, отправить по электронной почте contact@energosale.ru

Эти варианты связи займут не более 5 минут.

По каждому заявлению будет проведена проверка для корректировки показаний и перерасчета оплаты.

Справки по телефонам (контакт-центр компании): 96-07-03; (8442)-13-99.











