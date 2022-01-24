



Прокуратура Калачевского района вступилась за 43-летнего ветерана боевых действий, которого странным образом вычеркнули из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обратился за помощью в прокуратуру, сообщив о нарушении социальных прав.

Установлено, что с декабря 2001 года он стоял на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. Однако в марте 2016 года постановлением главы Калачевского сельского поселения мужчину с семьей из четырех человек вычеркнули из списков и ему об этом не сообщили. Ветеран узнал это случайно. В декабре 2021 года мужчина обратился в администрацию для уточнения сроков предоставления жилья. Ему сообщили, что в списках он давно не значится из-за того, что якобы переехал в другую местность. Однако это оказалось неправдой – ветеран боевых действий с февраля 2000 года постоянно зарегистрирован и проживает на территории Калачевского района Волгоградской области.

Прокуратура опротестовала постановление об исключении мужчины из числа нуждающихся в жилом помещении. Благодаря этому, его восстановили на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении с даты фактического обращения.



