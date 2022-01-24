«Нас накрывает»: коронавирус взял пугающую высоту в Волгоградской области

Covid-19 24.01.2022 13:00
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24.01.2022 13:00
Впервые за два года пандемии COVID-19 в Волгоградской области выявлено за сутки 553 новых случая заражения этой инфекцией. Такие шокирующие данные сегодня опубликовал федеральный оперативный штаб. Кривая заболеваемости в регионе стремительно растет с 21 января. Число смертей, наоборот, немного снизилось – за сутки скончались 13 человек. Всего от этой инфекции погибли 5907 жителей региона.
Как сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров, в регионе уже более половины выявленных случаев заболевания коронавирусом вызваны новым штаммом «омикрон». Ежедневная заболеваемость более чем в 2 раза превышает показатели прошлой недели. Ситуация продолжает осложняться.
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