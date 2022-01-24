В Волгоградской области загодя приготовились ко дню трезвости

Общество 24.01.2022 09:46
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24.01.2022 09:46
В волгоградских продуктовых магазинах на прошлой неделе появились объявления о запрете продажи спиртного 25 января. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники магазинов, так они пытаются избежать конфликтов, которые непременно возникают из-за так называемых дней трезвости в регионе, когда запрещена продажа спиртного. В частности, 25 января, в день студента приобрести алкоголь в волгоградских магазинах будет невозможно. Но это понимают не все покупатели, которые подчас агрессивно требуют продать им спиртное. Сотрудники магазинов надеются, что заблаговременные сообщения о запрете на продажу алкоголя помогут решить эту вечную проблему.Напомним, в Волгоградской области не продают алкоголь 25 января, в день студента, 1 июня – в день защиты детей, 27 июня – в день молодежи и 1 сентября, в день знаний.
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