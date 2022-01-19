Общество 19.01.2022 10:59
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19.01.2022 10:59
Волжанин Валерий Данилов награжден медалью «За спасение погибавших». Соответствующий Указ подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА «Высота 102».
Валерий Данилов в марте прошлого года спас двоих детей, которые провалились под лед на реке Ахтуба. Тогда молодой человек случайно оказался на берегу - он приехал домой к родным из Санкт-Петербурга, где работал, и решил прогуляться вдоль реки, когда увидел троих тонущих детей. Хотя Валерий плавал не очень уверенно, он бросился на помощь, перед этим крикнув находившимся недалеко подросткам, чтобы они вызывали спасателей и врачей. Валерию удалось вытащить двоих детей, сам он во время спасательной операции провалился под воду. Спасать пришлось уже его самого – благо, подоспела помощь. Журналисты ИА «Высота 102» встречались с Валерием сразу после этих событий. Молодой человек очень сожалел, что ему не удалось спасти третьего ребенка, мучительно анализируя те драматические минуты и задавая себе вопрос, мог ли он сделать больше того, что у него получилось.
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