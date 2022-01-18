Общество

Ректора волгоградского вуза лишили авто премиум-класса

Общество 18.01.2022 10:13
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18.01.2022 10:13


Волгоградское УФАС отменило скандальную закупку автомобиля премиум-класса, который предназначался для недавно назначенного ректора Волгоградского государственного аграрного университета Виталия Цепляева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на действия руководства вуза пожаловалось ООО «Зенит», которое по результатам конкурсной процедуры было признано победителем закупки и готовилось уже поставить новое авто для руководства вуза.
Тогда, напомним, Волгоградский государственный аграрный университет собирался приобрести автомобиль за 5 миллионов 18 тысяч рублей. Вкусы нового руководства вуза впечатляли своим размахом. Так, для нужд университета требовался черный кроссовер или внедорожник 2021 года выпуска с габаритами не менее 4965х1975х1750 мм, с мощностью двигателя не менее 249 лошадиных сил, с объемом двигателя не менее 3,5 л, с автоматической коробкой передач. Также к предъявляемым требованиям относились комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера, трехзонный климат-контроль, аудиосистема, круиз-контроль с управлением на руле, подогрев руля и всех сидений в салоне, складывающаяся спинка второго ряда сидений и складные сиденья третьего ряда, функция громкой связи водителя с задними пассажирами, тонировка стекол задней части салона, ковры в салоне, пепельница и прикуриватель, а также ряд других характеристик. 
Желание руководства вуза потратить 5 миллионов рублей на дорогой автомобиль поняли не все. Неизвестно, по какой причине, возможно, из-за общественного резонанса, с компанией «Зенит» не спешили заключить договор на поставку машины. Тогда компания обратилась в Волгоградское УФАС с жалобой на бездействие заказчика. Антимонопольное ведомство подтвердило обоснованность жалобы ВолГАУ на незаконность отказа от заключения договора на поставку автомобиля. Однако в Волгоградском УФАС обнаружили другие нарушения в действиях заказчика. В частности, под характеристики автомобиля для руководства вуза подходил автомобиль единственной марки Hyundai Palisade. При этом в технической документации не указывалось слово «эквивалент», что свидетельствовало об ограничении конкуренции при проведении закупки. 
В результате Волгоградское УФАС постановило аннулировать скандальную закупку. Пока неизвестно, предпримет ли руководство аграрного университета очередную попытку купить автомобиль премиум-класса. Или все-таки откажется от этой идеи. 

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