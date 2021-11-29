Волгоградский вуз покупает авто премиум-класса за 5 миллионов рублей





Волгоградский государственный аграрный университет готов потратить 5 миллионов 18 тысяч рублей на автомобиль премиум-класса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, черный кроссовер или внедорожник 2021 года выпуска, который понадобился руководству вуза, должен обладать рядом характеристик, едва уместившихся на четырех листах. Так, его габариты должны составлять не менее 4965х1975х1750 мм, мощность двигателя – не менее 249 лошадиных сил, объем двигателя – не менее 3,5, подразумевается и автоматическая коробка передач.

Также к предъявляемым требованиям относятся комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера, трехзонный климат-контроль, аудиосистема, круиз-контроль с управлением на руле, подогрев руля и всех сидений в салоне, складывающаяся спинка второго ряда сидений и складные сиденья третьего ряда, функция громкой связи водителя с задними пассажирами, тонировка стекол задней части салона, ковры в салоне, пепельница и прикуриватель, а также ряд других характеристик.

Как следует из технической документации, источником оплаты дорогостоящей покупки являются внебюджетные средства вуза. Между тем, на основании обзора рынка автомобилей можно предположить, что перечисленные параметры авто могут соответствовать одной из разновидностей Hyundai Palisade.

Справка. Временно исполняющим ректора Волгоградского государственного аграрного университета является Виталий Цепляев.



