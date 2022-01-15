Энергетики вернули свет в населенные пункты 17 районов Волгоградской области

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» восстановили электроснабжение в 17 районах Волгоградской области. В остальных районах, пострадавших от непогоды, продолжаются работы по устранению последствий урагана, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россетти-Юг».
В аварийно-восстановительных работах задействованы 145 человек в составе 48 бригад и 65 единиц техники. Для временного энергообеспечения потребителей подключены 4 резервных источника электроснабжения общей мощностью 122,5 кВт.
Завершить аварийно-восстановительные работы по распределительной сети 6-10 кВ планируется к полуночи 15 января. Работы по сети 0,4 кВ продолжатся до полного восстановления, пояснили в компании.
Ранее, напомним, из-за шквалистого ветра и метели было нарушено электроснабжение в ряде районов Волгоградской области и в поселках и дачных обществах в Волгограде. Некоторым жителям пришлось сидеть без света почти сутки.