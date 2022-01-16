Автомобилисты Михайловки судятся с администрацией из-за дорог





Больше 200 тысяч рублей отсудил у администрации Михайловки и АУ «Комбината благоустройства и озеленения» местный житель за испорченный на дороге автомобиль. Как сообщили в Михайловском районном суде Волгоградской области, администрация и автономное учреждение в солидарном порядке должны выплатить местному жителю 175 тысяч рублей ущерба, а также оплатить расходы на адвоката, проведение экспертизы и госпошлину – это еще более 30 тысяч рублей.

Автомобилист сообщил суду, что на улице Саратовская в Михайловке угодил в яму на дороге и совершил наезд на кирпич. ДТП произошло в темное время суток. Водитель выбоину не заметил, так как предупреждающих знаков о наличии препятствий на пути не было. В результате аварии автомобиль был поврежден. Земельный участок, на котором расположена дорога, принадлежит администрации. Обслуживание дорог в Михайловке возложено на АУ «Комбинат благоустройства и озеленения».

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковые требования жителя Михайловки. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как ранее сообщало информагентство, это уже не первый суд, которые выигрывают жители этого городского округа из-за плохого состояния дорог. Ранее еще один автомобилист отсудил 112 тысяч 700 рублей за повреждение машины на улице Республиканская. Там водитель попал в яму, покрытую лужей.

Фото из архива «Высоты 102»