Автомобилисты Михайловки судятся с администрацией из-за дорог

Общество 16.01.2022 18:18
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16.01.2022 18:18
Больше 200 тысяч рублей отсудил у администрации Михайловки и АУ «Комбината благоустройства и озеленения» местный житель за испорченный на дороге автомобиль. Как сообщили в Михайловском районном суде Волгоградской области, администрация и автономное учреждение в солидарном порядке должны выплатить местному жителю 175 тысяч рублей ущерба, а также оплатить расходы на адвоката, проведение экспертизы и госпошлину – это еще более 30 тысяч рублей.
Автомобилист сообщил суду, что на улице Саратовская в Михайловке угодил в яму на дороге и совершил наезд на кирпич. ДТП произошло в темное время суток. Водитель выбоину не заметил, так как предупреждающих знаков о наличии препятствий на пути не было. В результате аварии автомобиль был поврежден. Земельный участок, на котором расположена дорога, принадлежит администрации. Обслуживание дорог в Михайловке возложено на АУ «Комбинат благоустройства и озеленения».
Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковые требования жителя Михайловки. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Как ранее сообщало информагентство, это уже не первый суд, которые выигрывают жители этого городского округа из-за плохого состояния дорог. Ранее еще один автомобилист отсудил 112 тысяч 700 рублей за повреждение машины на улице Республиканская. Там водитель попал в яму, покрытую лужей.
Фото из архива «Высоты 102»
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