Общество

Администрация Михайловки заплатит 112 тысяч за «сюрприз» в луже

Общество 14.12.2021 07:43
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14.12.2021 07:43


Ущерб в сумме 112 тысяч 700 рублей по решению суда заплатит администрация Михайловки в Волгоградской области автомобилисту за повреждение машины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Фроловского городского суда, власти этого городского округа также должны компенсировать собственнику автомобиля расходы на проведение автотехнической экспертизы и оплаты госпошлины в общей сумме 8 554 рубля.
В суде установлено, что дорожное происшествие произошло в феврале текущего года в Михайловке на улице Республиканская. Проезжая по яме, покрытой лужей, водитель почувствовал удар в нижнюю часть автомобиля. Потом он увидел, что из-под машины тянется след вытекающего моторного масла. Также автомобилист обнаружил повреждение бампера, правого переднего подкрылка и брызговика. Прибывшие сотрудники ГИБДД составили протокол и схему места происшествия. Было зафиксировано, что машина получила повреждение вследствие ненадлежащего содержания дорожного покрытия. Автовладелец направил в администрацию Михайловки претензию с требованием возместить материальный ущерб, но она осталась без удовлетворения.
Представители администрации на суд не пришли, но ранее направляли свои возражения. По их мнению, если бы водитель учел метеорологические условия, принял возможные меры к снижению риска получения технических повреждений транспортным средством, то дорожно-транспортного происшествия можно было бы избежать.
Однако ответчик не представил доказательств того, что водитель автомобиля располагал технической возможностью предотвратить наезд на дорожную яму путем своевременного принятия мер экстренного торможения. Суд отметил, что в данном случае обязанность по предоставлению данных доказательств возложена именно на ответчика, т.е администрацию Михайловки.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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