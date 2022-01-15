"Виноваты переметы": в мэрии Волгограда отчитались о ночной борьбе со снежными заторами

Общество 15.01.2022 10:49
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15.01.2022 10:49
В администрации Волгограда рассказали, как шла борьба с последствиями непогоды в городе накануне и ночью. Как следует из сообщения пресс-службы мэрии, передает ИА «Высота 102», в частности, многочасовой затор на ул. Казахской, в котором людям пришлось провести почти девять часов, в администрации объяснили переметами из-за сильного порывистого ветра. Такая же ситуация сложилась и на ул. Саши Чекалина. В обоих случаях расчисткой занимались дополнительные звенья тяжелой спецтехники, утверждают в мэрии.Из-за сильного порывистого ветра спецтехнике потребовалось снизить скорость движения для исключения разброса реагентов вне проезжей части. Особое внимание бригады муниципальных дорожных предприятий уделяли тем участкам дорог, где из-за специфики рельефа наблюдались частые переметы и образование глубоких сугробов – при необходимости сюда направлялась дополнительные единицы спецтехники. Например, сильные накаты начали образовываться на проезжей части по ул. Петровского, ведущей в том числе к крупному микрорайону «Родниковая долина» – сюда оперативно были переброшены дополнительный автогрейдер и погрузчик. После ликвидации снежных заносов повторную обработку проезда провели две комбинированные машины.
Также усиленные бригады снегоуборочной техники работали на пр. Металлургов, ул. Еременко, Кирова, Лазоревой, пр. Героев Сталинграда, ул. Землячки, Космонавтов и др.
В дневную смену дорожные предприятия продолжают расчистку города в прежнем темпе. В условиях пониженного трафика на основных магистралях будет организовано прохождение колонн снегоуборочной техники, на малых и второстепенных улицах работы будут вестись одиночными машинами и звеньями КДМ. Кроме того, в течение дня организован вывоз с дорог сметенных снежных масс, уборка остановочных пунктов, парковочных карманов и других объектов дорожно-транспортной сети от выпавшего снега, пообещали в администрации города.
Между тем, как ранее сообщало ИА "Высота 102", накануне Волгоград был скован десятибалльными пробками из-за снегопада и необработанных трасс. Волгоградцы, которые послушались совета чиновников и оставили машины дома, столкнулись с другими трудностями - общественный транспорт ходил с перебоями. Так, в "Родниковой долине" пассажирам пришлось самостоятельно выталкивать застрявший в сугробе автобус.
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