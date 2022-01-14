Общество

В Волгограде наградили сотрудников прокуратуры в честь 300-летия ведомства

Общество 14.01.2022 17:04
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14.01.2022 17:04


Торжественный прием в честь 300-летия органов прокуратуры России проходит сегодня в Волгограде. Как сообщили в обладминистрации, губернатор Андрей Бочаров поздравил прокуроров с профессиональным праздником и вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам ведомства почетные грамоты и благодарности.
«В центре внимания прокуратуры Волгоградской области были и остаются вопросы защиты государственности, прав, интересов и свобод жителей Волгоградской области, служения Закону и обществу, оперативное и эффективное реагирование при решении вопросов, по-настоящему волнующих людей», - сказал в своем выступлении глава региона.
Губернатор отметил, что впереди предстоит серьезная и напряженная работа по реализации планов развития страны, Волгоградской области, выполнению задач, поставленных президентом РФ.
«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного взаимодействия в ходе реализации задач социально-экономического развития Волгоградской области. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов. С праздником!», - сказал Андрей Бочаров.
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко также поздравил присутствующих с профессиональным праздником, отметив вклад каждого работника в дело укрепления законности и правопорядка. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в торжественной обстановке Денис Костенко вручил 60 работникам ведомственные награды.
«Условия работы прокуроров на протяжении последнего столетия постоянно изменялись, но оставалось прежним требование: оперативно реагировать на возникающие угрозы, стоять на защите прав и свобод граждан, бороться с правонарушениями, кто бы их не совершал», - сказал глава надзорного ведомства региона. Отдельное «спасибо» он адресовал ветеранам прокуратуры. В своем выступлении прокурор региона подвел итоги работы ведомства, отметив, каких результатов удалось добиться на страже законности в 2021 году.
Коллектив прокуратуры сегодня со сцены поздравили главный федеральный инспектор по Волгоградской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Дмитрий Сафонов и председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.
Фото: администрация Волгоградской области

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