В Волгоградской области подорожали картошка и макарошки

Общество 14.01.2022 16:39
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14.01.2022 16:39
Рост стоимости на продукты питания в Волгоградской области продолжился и в начале 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, среди лидеров подорожания вновь оказались овощи и фрукты, а также другие социально значимые продукты. Так, цена на свежую капусту выросла на 4,3% и составила в среднем 51,88 рублей за килограмм. Картофель подорожал на 3% - теперь килограмм клубней стоит в среднем 45 рублей. Морковь стала дороже на 7,2% (35,53 рубля за кг). Из фруктов больше всего выросли в цене бананы – на 8,4% (81,71 рубля за кг).
Продолжился рост цен на макаронные изделия высшего сорта – почти на 3% (78,84 рубля за кг), на подсолнечное масло – на 1,8% (115,33 рубля за литр), на молоко – на 2,1% (62,82 рубля за литр). Также «подтягиваются» в цене сахар и яйца.
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