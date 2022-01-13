В Волгограде и области на Крещение оборудуют более 60 купелей

Общество 13.01.2022 18:48
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13.01.2022 18:48
В Волгоградской области не планируют отказываться от оборудования купелей на Крещение. Как сообщил сегодня журналистам начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области Игорь Гофман, на территории региона запланировано оборудование более 60 мест для проведения обряда омовения, из которых 7 - в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда.
По словам Гофмана, во всех оборудованных местах будут выставлены спасательные посты, укомплектованные аттестованными специалистами и всем необходимым оборудованием, а также организовано дежурство представителей органов местного самоуправления, медицинских работников, представителей правоохранительных органов, ВОСВОД, казачества и других общественных организаций.
Отметим, в текущем году в некоторых регионах РФ решили отказаться от оборудования специальных мест для крещенских купаний или сократить их до минимума из-за высокой заболеваемости коронавирусом.
Фото из архива «Высоты 102»
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