В Волгоградской области 1300 жителям поселка вернули миллион за невывоз мусора





Перерасчет оплаты за нарушение периодичности вывоза мусора произведен по 1300 счетам жителей поселка Погромный в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, это стало возможным после проведенной прокуратурой Волжского проверки. В надзорное ведомство обратилась жительница поселка с жалобой на нарушение региональным оператором периодичности вывоза твердых коммунальных отходов.

Согласно постановлению правительства РФ № 354 вывоз твердых коммунальных отходов из мест накопления при среднесуточной температуре свыше +5 °С должен осуществляться ежедневно. Однако, как установили прокуроры, вопреки указанным требованиям ООО "Ситиматик-Волгоград" в различные периоды 2021 года осуществлял вывоз мусора с площадок, расположенных в поселке Погромном, с периодичностью два раза в неделю вместо положенных семи.

В адрес руководства ООО "Ситиматик-Волгоград" внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления произведен перерасчет оплаты за вывоз мусора жиетлям поселка на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Материалы надзорной проверки направлены в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Волгоградской области для решения вопроса о привлечении регионального оператора к административной ответственности по ст.14.7 КоАП РФ (обман потребителей).



