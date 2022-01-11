В Волгоградской области 1300 жителям поселка вернули миллион за невывоз мусора

Общество 11.01.2022 10:57
0
11.01.2022 10:57
Перерасчет оплаты за нарушение периодичности вывоза мусора произведен по 1300 счетам жителей поселка Погромный в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, это стало возможным после проведенной прокуратурой Волжского проверки. В надзорное ведомство обратилась жительница поселка с жалобой на нарушение региональным оператором периодичности вывоза твердых коммунальных отходов.
Согласно постановлению правительства РФ № 354 вывоз твердых коммунальных отходов из мест накопления при среднесуточной температуре свыше +5 °С должен осуществляться ежедневно. Однако, как установили прокуроры, вопреки указанным требованиям ООО "Ситиматик-Волгоград" в различные периоды 2021 года осуществлял вывоз мусора с площадок, расположенных в поселке Погромном, с периодичностью два раза в неделю вместо положенных семи.
В адрес руководства ООО "Ситиматик-Волгоград" внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления произведен перерасчет оплаты за вывоз мусора жиетлям поселка на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
Материалы надзорной проверки направлены в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Волгоградской области для решения вопроса о привлечении регионального оператора к административной ответственности по ст.14.7 КоАП РФ (обман потребителей).
Реклама
Волгоградцы не могут уехать на работу после изменения транспортной схемы11.01.2022 10:54
Общество 11.01.2022 10:54
МФЦ в Кировском районе Волгограда открылся после грандиозного ремонта11.01.2022 10:28
Общество 11.01.2022 10:28
На севере Волгограда ликвидировали порыв на магистральном водоводе11.01.2022 10:02
Общество 11.01.2022 10:02
В Волгограде два автобусных маршрута усилили в час пик11.01.2022 10:01
Общество 11.01.2022 10:01
Коммунальщики завершают ликвидацию аварии на водоводе на севере Волгограда10.01.2022 20:33
Общество 10.01.2022 20:33
«Скотина пить отказывается»: на малой родине мэра Волгограда людей травят черной водой10.01.2022 17:56
Общество 10.01.2022 17:56
Цены на проезд на пригородных маршрутах выросли после праздников в Волгоградской области10.01.2022 17:34
Общество 10.01.2022 17:34
Колокольцев определил зону ответственности экс-начальника волгоградского ГУ МВД10.01.2022 15:49
Общество 10.01.2022 15:49
В Волгограде скорректируют расписание двух автобусов10.01.2022 11:48
Общество 10.01.2022 11:48
Губернатор Волгоградской области созывает клинсовет из-за нового штамма коронавируса10.01.2022 11:14
Общество 10.01.2022 11:14
В Волгоградской области возобновили "охоту" на безмасочников10.01.2022 09:20
Общество 10.01.2022 09:20
В Волжском сократили количество рейсов пяти автобусов10.01.2022 08:32
Общество 10.01.2022 08:32
Умерла журналист «Волжской правды»09.01.2022 18:39
Общество 09.01.2022 18:39
Год потерь: волгоградцы, которые останутся в нашей памяти09.01.2022 18:06
Общество 09.01.2022 18:06
Торговый центр «Ворошиловский» определил победителей акции «Подарки любимым»09.01.2022 17:00
Общество 09.01.2022 17:00
Реклама