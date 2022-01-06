



В Волгоградской области не стали закрывать границу с Казахстаном после событий, которые развернулись в соседнем регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» жители Палласовского района, пропускные пункты работают в обычном режиме. Официального комментария в погрануправлении ФСБ по Волгоградской области получить не удалось.

Беспорядки в Казахстане происходят уже несколько дней. В некоторых городах идут настоящие бои. В Казахстан по решению Совбеза ОДКБ введены миротворческие силы.