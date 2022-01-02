Общество

Первый в 2022 году ребенок в Волгоградской области родился под бой курантов

Общество 02.01.2022 09:19
0
02.01.2022 09:19


Второй год подряд в Волгоградской области первыми на свет после боя курантов появляются девочки – 1 января в 00.10 в перинатальном центре №2 в Советском районе Волгограда родилась малышка весом 4290 г и ростом 59 см. Родители малышки Анастасия и Сергей Песковацковы из Алексеевского района назвали дочь Дарьей, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Для супружеской пары новорожденная стала первым ребенком. По словам медиков, роды планировались раньше, но кроха решила подождать и появиться на свет уже в новом 2022 году. В 2021 году первым в Волгоградской области родившимся младенцем также стала девочка – она впервые увидела мир в 01.20 и тоже была первенцем для своих родителей.
В Волгоградской области медицинскую помощь беременным женщинам оказывают 47 учреждений: роддома, включая два перинатальных центра, амбулатории и женские консультации. Выстроена маршрутизация рожениц, при необходимости врачи используют санитарную авиацию. Для новоиспеченных родителей действуют региональные и федеральные меры господдержки.
Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink подготовил киноменю для любителей нереально интересного
Общество
02.01.2022 14:31
Общество 02.01.2022 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 14:00
Общество 02.01.2022 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 19:21
Общество 01.01.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 19:05
Общество 01.01.2022 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 18:28
Общество 01.01.2022 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 15:27
Общество 01.01.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 10:22
Общество 01.01.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 09:04
Общество 01.01.2022 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.12.2021 18:50
Общество 31.12.2021 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 18:23
Общество 31.12.2021 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 16:29
Общество 31.12.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 16:09
Общество 31.12.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 15:30
Общество 31.12.2021 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 14:41
Общество 31.12.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 14:14
Общество 31.12.2021 14:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:31
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии школьника с алкогольным отравлениемСмотреть фотографии
14:00
К полицейским на южном въезде в Волгоград приехали VIP-гостиСмотреть фотографии
13:21
В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали пятеро волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области идет на спадСмотреть фотографии
11:43
Подростка с алкогольным отравлением госпитализировали в ЦРБ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области после оттепели ударят морозы до -20ºСмотреть фотографии
10:23
Волгоградка покалечилась после катания на «ватрушках» во дворе новостройкиСмотреть фотографии
09:49
Нетрезвая женщина попала под колеса автобуса на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:19
Первый в 2022 году ребенок в Волгоградской области родился под бой курантовСмотреть фотографии
08:45
Волгоградским медикам выделили новый транш на поощрение раннего выявления онкологииСмотреть фотографии
19:21
Президент назначил в Волгоградской области пять новых судейСмотреть фотографии
19:05
Волгоградцы зарядили губернатора Бочарова новогодним настроениемСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Приключения люка, кладбищенские войны и погодный апокалипсис: ТОП видео от «Высоты 102»Смотреть фотографии
16:46
В Волгограде достроили новый корпус онкоцентраСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде «волонтер» устроил шопинг с картой слепого пенсионераСмотреть фотографии
15:27
В Волгоградской области пособия для нищих подняли до 167 рублейСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде заливает улицу с домом четверняшекСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области брат убил брата ударом ножа в сердцеСмотреть фотографии
12:46
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области упала до уровня летаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде долги осужденного брокера-миллионера пустят с молоткаСмотреть фотографии
10:49
Молодой водитель устроил тройное ДТП на пустой дороге в ВолжскомСмотреть фотографии
10:22
Изменился график движения пригородных поездов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Пенсии, соцвыплаты и МРОТ: что ожидать от наступившего годаСмотреть фотографии
09:04
Цветом 2022 года стал «барвинок»Смотреть фотографии
20:55
Полицейский спас из огня хозяина вспыхнувшего дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:50
«Мы учились жить по-новому»: каким останется в памяти волгоградцев 2021 годСмотреть фотографии
18:23
Фекальная вонь и сухие краны омрачили Новый год жильцам пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:39
Тест: Насколько хорошо ты знаком с новогодними традициями?Смотреть фотографии
17:19
Пешехода на юге Волгограда насмерть задавила снегоуборочная машинаСмотреть фотографии
16:49
Рецидивист до смерти забил жену кочергой в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 