Первый в 2022 году ребенок в Волгоградской области родился под бой курантов

Общество 02.01.2022 09:19
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02.01.2022 09:19
Второй год подряд в Волгоградской области первыми на свет после боя курантов появляются девочки – 1 января в 00.10 в перинатальном центре №2 в Советском районе Волгограда родилась малышка весом 4290 г и ростом 59 см. Родители малышки Анастасия и Сергей Песковацковы из Алексеевского района назвали дочь Дарьей, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Для супружеской пары новорожденная стала первым ребенком. По словам медиков, роды планировались раньше, но кроха решила подождать и появиться на свет уже в новом 2022 году. В 2021 году первым в Волгоградской области родившимся младенцем также стала девочка – она впервые увидела мир в 01.20 и тоже была первенцем для своих родителей.
В Волгоградской области медицинскую помощь беременным женщинам оказывают 47 учреждений: роддома, включая два перинатальных центра, амбулатории и женские консультации. Выстроена маршрутизация рожениц, при необходимости врачи используют санитарную авиацию. Для новоиспеченных родителей действуют региональные и федеральные меры господдержки.
Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.
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