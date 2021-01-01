12 малышей родилось новогодней ночью в Волгоградской области

Общество 01.01.2021 13:53
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01.01.2021 13:53
Семь мальчиков и пять девочек появились на свет минувшей ночью в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, первой в перинатальном центре Волжского в 01.20 родилась девочка. Младенец весом 3600 граммов - первый ребенок в семье и самый лучший новогодний подарок для своих мамы и папы.
Следом в 02.55 в Центральной городской больнице Камышина мир впервые увидел еще один малыш. Дома в Котово мальчика весом 3710 граммов ждут еще трое братьев и сестер. Мамами в первую ночь 2021 года также стали пациентки областного перинатального центра №2, роддомов №2 и КБСМП №7.
Напомним, в ноябре в перинатальном центре №2 жительница Иловлинского района стала мамой в девятый раз. Девочку назвали Джасминой. В конце декабря из этого же медицинского центра впервые в этом году выписали тройняшек.
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