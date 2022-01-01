Молодой водитель устроил тройное ДТП на пустой дороге в Волжском

Происшествия 01.01.2022 10:49
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01.01.2022 10:49
Авария с участием трех автомобилей произошла накануне вечером в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 22-летний водитель «Renault Logan» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями «Лада Калина» и «Hyundai Solaris», которые следовали в попутном направлении. ДТП произошло напротив дома №162А по улице Карбышева. В результате аварии пострадала 19-летняя пассажирка «Renault Logan». Девушку госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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