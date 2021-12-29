



Волгоградская область продолжает находиться в числе передовиков по вовлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда». Его участниками стали уже 47 предприятий региона. Региональный центр компетенций ежемесячно выполняет плановые показатели с опережением графика и занимает лидирующие позиции в рейтингах Федерального центра компетенций.

Участие в нацпроекте предусматривает внедрение на предприятиях Волгоградской области принципов бережливого производства, разработку уникальных решений по сокращению себестоимости продукции в зависимости от потребностей производства. Вывести работу предприятия на новый уровень помогают эксперты регионального и федерального центра компетенций.

«Волгоградские предприятия вступают в проект с целью получения инвестиций государства в будущее развитие производственной деятельности. Так, на сегодняшний день уже на 104% перевыполнены показатели по вовлечению предприятий и на 136% по обученным сотрудникам под руководством РЦК», - отметила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

Наиболее ярким примером реализации нацпроекта является Волгоградский мясокомбинат, который стал участником нацпроекта в 2020 году. За шесть месяцев реализации проекта предприятие на 87 % сократило время протекания процессов и незавершенное производство на пилотном участке изготовления тортов. При этом общая выработка выросла на 43 % — с 2673 до 3822 тортов на одного сотрудника в месяц.

В 2021 году Волгоградская область вошла в число 35 пилотных субъектов, которые реализуют проект по расширенной поддержке Федерального центра компетенций в рамках национального проекта.

Так, по итогам отбора претендентом на расширенную поддержку в Волгоградской области стал Волгограднефтемаш – производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности.

Инструменты бережливого производства были применены на машкомплекте шарового крана – от его качественной работы зависит 20% выручки компании. За шесть месяцев работы специалисты совместно с рабочей группой выявили резервы на пилотном потоке и начали внедрять мероприятия для их использования, обучили сотрудников основам бережливого производства, снизили потерю времени на перемещение крана в сборе на 67%, увеличили количество изготавливаемых кранов в месяц с 18 до 24.

«В 2022 году участниками нацпроекта станут 54 предприятия Волгоградской области. Предприятия уже сейчас понимают, что важно научиться видеть потери и устранять их при помощи простых, но очень эффективных инструментов бережливого производства», – отметил директор Регионального центра компетенций Максим Логунов.

На сегодняшний день удалось повысить производительность на пяти предприятиях Камышина. Хорошие результаты показали предприятия «Любимый город» и «Камышинский крановый завод».

Без дополнительных инвестиций и затрат удалось повысить эффективность производства ООО «Любимый город» путем снижения времени протекания процесса на 24% – с 46 часов до 35 и уменьшения количества незавершённого производства с 1550 кг до 1009.Экспертами совместно с рабочей группой было найдено уникальное техническое решение по фасовке творога, которое позволило увеличить выработку в 4,5 раза и сократить время цикла на 1 час.

На Камышинском крановом заводе за шесть месяцев реализации нацпроекта по внедрению инструментов бережливого производства удалось снизить уровень брака на 34% и совершенствовать логистику, сократить время протекания процесса на 104 минуты и увеличить выработку с 12 до 16 автокранов в месяц.

Стоит отметить успешное прохождение Региональным центром компетенций сертификации Федерального центра компетенций. В состав комиссии вошли представители Минэкономразвития России, ФЦК и руководители РЦК других регионов. По результатам было выдано заключение с высокими оценками соответствия.

С июня 2020 года тренерами регионального и федерального центров компетенций было обучено 874 сотрудников в рамках национального проекта «Производительность труда».

Так, на тренинговой площадке «Фабрика процессов» уже подготовлено 368 специалистов для 23 предприятий Волгоградской области. Самыми активными участниками по числу обучающихся бережливым технологиям стали предприятия «Волгограднефтешмаш» и НПП «КФ», которые за год обучили порядка 40 своих сотрудников.

В июне этого года были подведены итоги регионального конкурса «Лучшие практики наставничества – 2021». Его участниками стали 12 предприятий, от которых было подано более 20 заявок. Победителями в четырех номинациях стали: Волжский трубный завод, СП «Донское», «Арчеда-продукт» и завод «Метеор» и были рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе.

«Волжский трубный завод» представил практику подготовки студентов Волжского политехнического техникума по специальности «Обработка металлов давлением» на всероссийском этапе конкурса и занял первое место в России в своей номинации.

Конечной целью совместного труда экспертов и рабочей группы проекта является обеспечение роста производительности труда на 5%, 10%, 15%, в первый, второй и третий год участия в проекте. К 2024 году участниками национального проекта станут не менее 64 компаний региона.



