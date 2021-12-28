Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полиции

Общество 28.12.2021 17:30
0
28.12.2021 17:30
Сегодня несколько мужчин пришли в управление Роспотребнадзора, чтобы пообщаться с главным санитарным врачом Ольгой Зубаревой. Волгоградцы хотели, в частности, поинтересоваться, как им жить, если их увольняют с работы за отказ вакцинироваться. Однако диалога с руководителем Роспотребнадзора не получилось, так как главный санитарный врач не стала общаться с горожанами. Мужчинам было предложено написать письмо руководителю ведомства и оставить его в ящике.
Посетители сами обратились в полицию за помощью, вызвав наряд. Приехавшие стражи порядка не зафиксировали никаких правонарушений со стороны волгоградцев, пояснили ИА "Высота 102" в правоохранительных органах.
Напомним, в управление Роспотребнадзора уже дважды наведывались волгоградки, которые пытались пообщаться с Ольгой Зубаревой и проверить у нее и у ее подчиненных QR-коды. Впоследствии суды их оштрафовали за нарушение противоэпидемиологических требований и нарушение пропускного режима.
Реклама
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансер28.12.2021 20:37
Общество 28.12.2021 20:37
Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробки28.12.2021 19:10
Общество 28.12.2021 19:10
Полсотни брошенных сетей достали из Цимлянского водохранилища в Волгоградской области28.12.2021 18:01
Общество 28.12.2021 18:01
В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцу28.12.2021 17:25
Общество 28.12.2021 17:25
Комитет строительства Волгоградской области обрел председателя28.12.2021 17:16
Общество 28.12.2021 17:16
В Волгограде законсервируют аварийный «Маяк»28.12.2021 14:41
Общество 28.12.2021 14:41
Волгоградских неплательщиков за свет остановят на границе28.12.2021 13:00
Общество 28.12.2021 13:00
В Волгоградской области из-за заболевших детей закрылись четыре школы28.12.2021 12:17
Общество 28.12.2021 12:17
РУСАЛ направил 11,6 млрд рублей в 2021 году на социальные программы28.12.2021 11:47
Общество 28.12.2021 11:47
Эмоционально и виртуозно: в Волгограде прошла Неделя науки и творчества преподавателей и студентов ВГИИК28.12.2021 09:18
Общество 28.12.2021 09:18
В Камышине Волгоградской области в 17-градусный мороз десятки домов останутся без отопления28.12.2021 08:04
Общество 28.12.2021 08:04
Ни бе, ни МЕ: залившую квартиры волгоградцев стройфирму отлучили от капремонта27.12.2021 18:54
Общество 27.12.2021 18:54
Экс-начальник волгоградского Главка Кравченко рассказал о назначении и своем преемнике27.12.2021 16:45
Общество 27.12.2021 16:45
В Волгоградской области полицейский Дед Мороз вышел на дорогу27.12.2021 16:32
Общество 27.12.2021 16:32
Реклама