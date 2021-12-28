Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полиции





Сегодня несколько мужчин пришли в управление Роспотребнадзора, чтобы пообщаться с главным санитарным врачом Ольгой Зубаревой. Волгоградцы хотели, в частности, поинтересоваться, как им жить, если их увольняют с работы за отказ вакцинироваться. Однако диалога с руководителем Роспотребнадзора не получилось, так как главный санитарный врач не стала общаться с горожанами. Мужчинам было предложено написать письмо руководителю ведомства и оставить его в ящике.

Посетители сами обратились в полицию за помощью, вызвав наряд. Приехавшие стражи порядка не зафиксировали никаких правонарушений со стороны волгоградцев, пояснили ИА "Высота 102" в правоохранительных органах.

Напомним, в управление Роспотребнадзора уже дважды наведывались волгоградки, которые пытались пообщаться с Ольгой Зубаревой и проверить у нее и у ее подчиненных QR-коды. Впоследствии суды их оштрафовали за нарушение противоэпидемиологических требований и нарушение пропускного режима.







