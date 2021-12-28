Общество 28.12.2021 08:04
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28.12.2021 08:04
Сегодня в Камышине ряд домов и других объектов останутся без тепла. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, с 9 утра специалисты ООО «КамышинТеплоЭнерго» приступят к ремонту порывов на теплотрассах и отключат отопление в домах на улицах: 22 Партсъезда (№№ 2, 4 и 6, а также детский сад №26), Мира (№№ 1, 5 и 7), Леонова (№№ 1, 3, 5, 7 и 9) и Текстильной (№№ 6 и 8). Кроме того, с 12 часов работы во время отключения отопления будут производится в домах 4 микрорайона (№№ 1-11, 13«А», 13/1, 29 и 31), а также на улицах: Королева (№ 22) и Петровской (№75 и № 77). Без тепла останется и дислоцированная в этом районе воинская часть. Также отопление будет отключено с 9 часов утра в двух домах на улице Набережной (№ 19 и № 21) из-за порыва в доме № 21. В доме №11 в 6-ом микрорайоне с 8-30 не будет горячей воды из-за сварочных работ в колясочной.
Между тем, сегодня в Камышине - минус 17 градусов. Коммунальные аварии фиксируются и в других муниципалитетах региона. Так, в Городищенском районе из-за поломки оборудования два дня назад без света и тепла остались около 150 домов. В районе введен режим ЧС.
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