Гололед выгнал на дороги в Волгоградской области три сотни спецмашин

Дорожникам пришлось ввести в работу 337 единиц спецтехники из-за резкого ухудшения погодных условий на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной администрации, основные силы привлечены для устранения снежных накатов и обработки магистралей противогололедными реагентами в северных и южных районах области, а также в Заволжье.

По информации облкомдортранса, в общей сложности на дорогах регионального значения уже было отсыпано 4,6 тысячи тонн песко-соляной смеси. Сейчас проезд обеспечен по всем направлениям. Движение автобусов по муниципальным маршрутам осуществляется согласно расписанию. Мониторинг дорожной ситуации проводится в круглосуточном режиме.

Дорожники призывают водителей соблюдать правила, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы спецтехники.



