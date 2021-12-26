Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области достиг минимума за последние полгода

Covid-19 26.12.2021 12:15
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26.12.2021 12:15


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 294 человека. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это – минимум за последние полгода. Примерно такие показатели фиксировались в июле 2021 года. Также в регионе снижается ежесуточная смертность от COVID-19. Так, сообщается о 19 умерших от инфекции. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 5433 человека.




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