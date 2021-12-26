Ранее власти Котовского района стимулировали жителей на вакцинацию предоставлением бесплатной подписки на районную газету и выдачей сертификата на скидку в размере 500 рублей при покупке лекарств.
"Тогда мы идем к вам": в Волгоградской области чиновники начали вакцинировать от коронавируса на дому
Общество 26.12.2021 10:22
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26.12.2021 10:22
Ранее власти Котовского района стимулировали жителей на вакцинацию предоставлением бесплатной подписки на районную газету и выдачей сертификата на скидку в размере 500 рублей при покупке лекарств.
В Котово Волгоградской области начали подомовой обход жителей с предложением вакцинироваться от коронавируса прямо в домашней обстановке. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказывают пользователи социальных сетей. В двери к котовчанам стучатся чиновники городской и районной администрации вместе с врачом. Гости интересуются, привиты ли жильцы. Если получают отрицательный ответ, то им тут же предлагают сделать прививку.Это ноу-хау вызвало противоречивые отклики среди котовчан. Кто-то признает, что это очень удобно - вакцинироваться в домашних условиях, кто-то выражает недоумение такой заботой о здоровье горожан. Жители Котово подозревают, что на такие отчаянные меры чиновники пошли из-за низких темпов вакцинации в районе. При этом многие считают, что чиновники выбрали не самое удобное время для агитации за вакцинацию. Котовчане предполагают, что вряд ли кто-то захочет вакцинироваться от коронавируса прямо перед новым годом из-за возможной реакции на прививку в виде температуры или недомогания. При этом жители отмечают, что и раньше им предлагали прививаться от гриппа на дому. Однако тогда приходили только медики, без сопровождения чиновников.
Ранее власти Котовского района стимулировали жителей на вакцинацию предоставлением бесплатной подписки на районную газету и выдачей сертификата на скидку в размере 500 рублей при покупке лекарств.
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