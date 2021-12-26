Безмасочника в Волжском оштрафовали на 15 тысяч рублей

Расследования 26.12.2021 15:23
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26.12.2021 15:23
Штраф в размере 15 тысяч рублей заплатит житель Волжского Волгоградской области за появление на городском вокзале без маски. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Волжского городского суда, мужчина обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Максимальное наказание для физических лиц по этой статье – 40 тысяч рублей, минимальное – 15 тысяч.
Согласно материалам, правонарушитель находился в здании железнодорожного вокзала в Волжском без средств индивидуальной защиты органов дыхания. При составлении административного протокола мужчина заявил, что просто не успел надеть маску.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Отметим, что такие крупные штрафы в отношении безмасочников применяются нечасто. Как правило, в отношении нарушителей составляются протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей. Чаще всего безмасочникам назначают наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 1 тысячи рублей.
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